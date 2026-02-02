Йогурт и печенье: диетолог рассказал, стоит ли есть вирусный ПП-десерт

В Сети набирают популярность десерты на основе греческого йогурта и печенья. Блогеры предлагают различные рецепты, например, аналог тирамису или чизкейка, и утверждают, что они не навредят фигуре. Насколько полезны такие десерты и что лучше добавлять в йогурт, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

© Вечерняя Москва

Насколько это полезно

По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, десерты на основе греческого йогурта — бюджетная альтернатива классическим пирожным и тортам, но их нельзя считать низкокалорийными. За счет дополнительных ингредиентов в составе их энергетическая ценность сильно возрастает.

Фрукты, семена чиа или льна, сладкое печенье — энергоемкие составные рецепта, которые серьезно повышают калорийность продукта и увеличивают углеводную нагрузку на организм. К тому же объем порций, который демонстрируют на видео, по калорийности может достигать одного полноценного приема пищи. То есть похудеть на таких десертах будет очень сложно, — предупредила Русакова.

Однако не стоит относиться к десерту с опаской, потому что он состоит из натуральных ингредиентов, подчеркнула диетолог.

Достаточно будет регулировать объем порции и количество добавленных продуктов в йогурт, чтобы не увидеть лишние цифры на весах. При приготовлении нужно подсчитывать, сколько ингредиентов вы кладете в десерт. Если итоговая калорийность продукта не вписывается в калораж, необходимо разделить порцию на несколько частей либо исключить один из приемов пищи, — посоветовала Русакова.

Как лучше готовить этот десерт

По мнению врача, самыми полезными вариациями десерта из греческого йогурта будут те, которые задействуют меньше всего ингредиентов.

йогурт плюс семена чиа — семена чиа содержат много микроэлементов и пищевых волокон, что положительно сказывается на работе ЖКТ, но нужно контролировать их количество в десерте;

йогурт плюс кофе с печеньем савоярди — натуральный кофе тонизирует и снижает риски заболеваний печени. А печенье, в отличие от любого другого, очень легкое, поэтому несильно повышает итоговую калорийность десерта;

йогурт плюс банан — фрукт придает сладость йогурту, при этом умеренно увеличивает углеводную нагрузку на организм.

Если хочется разнообразить рацион питания десертами из греческого йогурта, лучше делать это в первой половине дня, потому что углеводы дадут необходимую энергию для выполнения задач. А за счет дневной активности калории будут своевременно потрачены, что исключит вероятность появления лишних килограммов, — заключила Русакова.

Нередко в погоне за стройной фигурой женщины серьезно ограничивают себя в еде, чтобы быстро избавиться от ненавистных килограммов. Насколько опасно стремительное снижение веса и к каким проблемам со здоровьем оно может привести, «Вечерняя Москва» спросила у эксперта.