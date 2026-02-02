В чем опасность пива для кишечника

Регулярное употребление пива нарушает работу кишечника и провоцирует развитие воспалительных процессов, заявил врач-диетолог Роб Хобсон. О скрытой угрозе пенного напитка он предупредил в разговоре с Daily Mail.

Особенно опасным для кишечника диетолог назвал сочетание в пиве алкоголя, газированности и ферментируемых углеводов.

«Алкоголь является известным нарушителем здоровья кишечника: он повышает проницаемость кишечной стенки, способствует воспалению и изменяет баланс бактерий и снижает количество полезных микроорганизмов», — отметил он.

Хобсон пояснил, что такая комбинация компонентов может усилить вздутие живота и дискомфорт в желудке, особенно у людей с чувствительным кишечником. Кроме того, регулярное употребление пива создает условия для роста бактерий, связанных с воспалением и метаболическими нарушениями.

Специалист подчеркнул, что степень вреда зависит от объема и частоты потребления алкоголя. Даже напитки с относительно низким содержанием спирта при систематическом употреблении могут негативно отражаться на состоянии кишечника.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, диетолог Татьяна Залетова назвала идеальные напитки для прогулки в мороз. По ее мнению, брать с собой на улицу можно ягодные морсы, напитки с пряностями, а также какао.