Биолог Лидский: человек может жить до 200 лет с одной оговоркой

Жизнь человека возможно продлить до 200 лет, уверен эволюционный биолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский. Однако, как он рассказал «Газете.Ru», есть нюанс: в такой длинной жизни могут возникнуть такие повреждения тканей, которые мы сейчас не видим.

Могут ли люди жить по 200 лет
© Global Look Press
«Если придерживаться классических теорий, то мы скорее должны предположить, что физиологическое омоложение человека невозможно. Но если пчелы, гребневики, медузы это делают, то они дают надежду и человеку. Пока не очень понятно, можно ли полностью человека омолодить. Но то, что можно сильно продлить жизнь, — я в этом уверен», – отметил ученый.

На вопрос о том, сможет ли человек жить 200 лет, ученый ответил так:

«Я убежден, что это возможно. Конечно, в такой длинной жизни могут возникнуть такие повреждения тканей, которые мы сейчас не видим».

По его словам, структуры нашего тела не рассчитаны на такие сроки, поэтому мы можем столкнуться с проблемами, которых прежде не видели.

«Потом может вылезти рак, так как, согласно существующим данным, вероятность его возникновения растет из-за времени, а не только из-за старения. Но все эти медицинские проблемы, как мне кажется, можно будет решить в будущем», – заключил ученый.