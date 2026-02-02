Могут ли люди жить по 200 лет

Жизнь человека возможно продлить до 200 лет, уверен эволюционный биолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский. Однако, как он рассказал «Газете.Ru», есть нюанс: в такой длинной жизни могут возникнуть такие повреждения тканей, которые мы сейчас не видим.

«Если придерживаться классических теорий, то мы скорее должны предположить, что физиологическое омоложение человека невозможно. Но если пчелы, гребневики, медузы это делают, то они дают надежду и человеку. Пока не очень понятно, можно ли полностью человека омолодить. Но то, что можно сильно продлить жизнь, — я в этом уверен», – отметил ученый.

На вопрос о том, сможет ли человек жить 200 лет, ученый ответил так:

«Я убежден, что это возможно. Конечно, в такой длинной жизни могут возникнуть такие повреждения тканей, которые мы сейчас не видим».

По его словам, структуры нашего тела не рассчитаны на такие сроки, поэтому мы можем столкнуться с проблемами, которых прежде не видели.