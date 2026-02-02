Эксперты ответили, какие средства для гигиены лучше использовать в быту

Эксперты предупредили, что средства с отдушкой могут стать причиной развития болезней. Негативное воздействие на организм оказывают летучие органические соединения, содержащиеся в бытовой химии и средствах личной гигиены.

© runews24.ru

Эксперты предупредили, что в помещениях, где человек проводит 90% своего времени, часто превышена концентрация летучих органических соединений.

Это химические вещества, которые создают запахи. Главным их источником являются ароматизированные продукты, в том числе бытовая химия, парфюм, освежители воздуха.

Попадая в организм через дыхательные пути, впитываясь через кожу, ЛОС вызывает целый спектр реакций.

Если говорить о дыхательной системе, компоненты отдушек вызывают аллергию, раздражая чувствительные нервные окончания в носу, вызывая жжение, рефлекторный кашель, чихание и даже бронхоспазм.

Поэтому регулярное использование аэрозольных чистящих средств связано с повышенным риском развития астмы, рассказали в aif.ru. Также превышение ЛОС становится причиной аллергического контактного дерматита.

Не исключены случаи, когда интенсивные ароматы вызывают мигрени, снижение концентрации внимания, а при длительном воздействии нейротоксические эффекты. Выбирать средства без отдушек — особенно для дома и личной гигиены.