Три продукта, которые могут ухудшить состояние при гастрите и язве

При гастрите и язвенной болезни желудка некоторые продукты могут провоцировать неприятные симптомы, даже если напрямую не влияют на развитие этих заболеваний. Врач-гастроэнтеролог Клара Сычугова в беседе с NEWS.ru рассказала, от каких трёх продуктов стоит отказаться.

По словам специалиста, томаты, шоколад и мята обладают раздражающим действием на рецепторы желудка. Их употребление может вызывать жжение, боль и тяжесть в животе у людей с уже существующими проблемами.

«Питание абсолютно никак не влияет на развитие гастрита и язвенной болезни, поэтому никакой строгой диеты при наличии этих заболеваний соблюдать не нужно. Но необходимо учитывать, что существуют продукты, которые могут обладать раздражающим действием», — пояснила Сычугова.

Кроме того, к частым провокаторам симптомов врач отнесла острую пищу, очень жирные продукты, соусы и кофе. При этом эксперт подчеркнула, что набор таких продуктов индивидуален для каждого человека.