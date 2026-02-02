Гастроэнтеролог развеяла миф о «здоровых» сладостях

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух подчеркнула, что громким надписям на упаковке "ЗОЖ-батончиков" не всегда стоит доверять. Также специалист назвала безопасные для здоровья десерты.

По словам медика, всевозможные протеиновые "фитнес-десерты" и "ЗОЖ-батончики" нередко оказываются примерно на треть более калорийными, чем обычные сладости. Поэтому имеет смысл внимательно изучать состав и относиться к так называемым "полезным" десертам без иллюзий.

Не менее важен и размер порции: стандартный кусок торта в кафе тянет в среднем на 350–500 ккал – по сути, это калорийность полноценного обеда с мясом и гарниром. Для тех, кто пытается похудеть, такой десерт может быть слишком "дорогим" удовольствием, отметила Кашух в разговоре с RT.

Специалист считает, что для повседневного десерта лучше всего подойдут свежие фрукты или фруктовые салаты, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

– Если же хочется чего-то традиционно сладкого, стоит выбирать менее калорийные альтернативы: ягодные муссы, творожные запеканки с минимумом сахара, желе или тёмный шоколад с высоким содержанием какао, – поделилась врач.

Настоящая польза еды, подытожила Кашух, всегда в балансе между питательной ценностью и удовольствием от вкуса.