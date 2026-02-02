Врач назвала «подводные камни» суперполезной овсянки

Овсянка является традиционно полезным завтраком, но и с ней есть ряд нюансов, которые нужно учитывать.

«Многие любят овсянку на завтрак. Но давайте разберемся, когда она действительно полезна, а когда может навредить. Кто-то покупает овсянку быстрого приготовления из пакетиков. Она кажется удобной и привычной, но на самом деле это переработанные углеводы, которые резко поднимают сахар в крови. Кажется, что ты сытый, но это кратковременное ощущение, а нагрузка на печень и сосуды оказывается огромной. Чем больше крупа обработана, тем меньше в ней пользы», - рассказала рефлексотерапевт, мастер цигун Ирина Старкова.

Настоящая польза есть только от цельнозерновой овсяной крупы, которую нужно варить не меньше 20 минут, отметила врач.

«В древней Руси овсянку даже выстаивали, томили на медленном огне в печи, чтобы она полностью раскрыла свои питательные свойства. В цельной овсянке содержатся витамин Е, витамины группы В, железо, магний и медь. Магний поддерживает работу нервной системы. Медь нужна для сосудов и волос, помогает при раннем поседении. Если есть проблемы с сосудами, часто это сигнал о нехватке меди. Но есть нюанс: грубая клетчатка подходит не всем. Если есть проблемы с ЖКТ — она может провоцировать воспаление. Для других же она полезна — слизистая каша обволакивает желудок, мягко питает организм и защищает слизистую. Есть и обратная сторона: хитиновая кислота может накапливаться и вымывать кальций, поэтому такую кашу есть слишком часто нельзя», - сообщила Ирина Старкова.

Овсянка содержит много углеводов, которые быстро усваиваются.

«Очень важно добавлять к ней компоненты, которые замедляют всасывание сахаров: зелень, орехи, сухофрукты, свежие ягоды, тертое яблоко или морковь. И обязательно немного топленого масла. Оно улучшает усвоение витаминов и жирорастворимых веществ. В овсянке есть аминокислота триптофан, которая влияет на настроение — так называемый «гормон радости», - отметила врач.

Ранее американский диетолог Роксана Эсани сообщила об опасности овсяной каши.