Выяснилось, кому нельзя есть морковь

Как выяснилось, морковь может нанести вред, если ее в свой рацион добавят люди с определенными заболеваниями. Так, она противопоказана при язве, гастрите и энтерите, перечислила врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.

«Морковь противопоказана при заболеваниях ЖКТ - язве, гастрите, энтерите - из-за грубой клетчатки и кислот, раздражающих слизистую», - цитирует врача РИА Новости.

Помимо этого морковь не стоит есть людям с мочекаменной болезнью, болезнях печени, панкреатите, диабете и аллергии.

Кстати, ранее выяснилось, кому стоит быть осторожным в употреблении помидоров. Как указал диетолог Андрей Бобровский, их чрезмерное употребление может привести к неожиданным последствиям - окрашиванию кожи.

Также он отметил, что томаты стоит ограничить или исключить из рациона людям с гастритом, язвенной и желчнокаменной болезнью, заболеваниями почек, подагрой, а также аллергией.