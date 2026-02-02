Гастроэнтеролог объяснила, когда лук может навредить желудку

Несмотря на пользу для иммунитета, этот овощ подходит не всем и не в любом виде. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, в каких случаях употребление лука может быть вредным для здоровья.

По словам специалиста, сырой лук особенно агрессивен для желудочно-кишечного тракта из-за эфирных масел и органических кислот. Его категорически не рекомендуется употреблять в период обострения язвенной болезни, при панкреатите, холецистите, а также при синдроме раздражённого кишечника — высокое содержание фруктанов может вызвать вздутие и дискомфорт.

При термической обработке (варка, тушение, запекание) раздражающее действие лука смягчается, но при этом разрушается витамин С и большинство антиоксидантов. Жареный лук, особенно на большом количестве масла, теряет пользу и становится калорийным, а маринованный из-за уксуса не рекомендуется при заболеваниях желудка и нарушениях кислотности.