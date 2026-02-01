Названо лучшее время для завтрака в зрелом возрасте

Питание имеет большое значение в зрелом возрасте, в частности, нужно уделять внимание не только рациону, но и времени приема блюд, особенно завтрака.

«В какое время лучше завтракать после 40 лет? Если мы рассмотрим этот вопрос с точки зрения природных биоритмов человека, то наиболее благоприятное время для завтрака 7 - 9 утра. Но важно учитывать индивидуальный режим. Старайтесь завтракать примерно через час после пробуждения», - сообщила специалист по естественному оздоровлению, нутрициолог Анастасия Рай.

Очень важно начинать утро с двух стаканов теплой воды. Именно вода правильно и мягко запускает работу всей пищеварительной системы.

«Помните, что после 40 обменные процессы в организме замедляются. Выбирайте продукты, которые легче усваиваются, выбирайте простые и понятные составы продуктов. И не забывайте про разнообразие! Чем более разнообразными будут ваши завтраки - тем больше полезных микроэлементов получит ваше тело из еды. Чередуйте разные виды белка, крупы, овощи и зелень, масла чтобы обеспечить себе высокий уровень энергии, здоровую мышечную массу, слаженную работу сердечно-сосудистой системы и комфортный вес. Пусть завтрак станет для вас не просто очередным приемом пищи, а ритуалом, поднимающим настроение, настройкой на целый день и временем заботы о себе!», - резюмировала нутрициолог.

Ранее новости сообщали, что любой завтрак человека после 40 лет должен начинаться с половины или целого стакана горячей воды.