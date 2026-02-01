Названы главные факторы риска развития инсульта у людей моложе 45 лет

Инсульт в молодом возрасте — не миф, а реальная угроза, заявила врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская. Главные факторы риска развития этого смертельно опасного заболевания у людей моложе 45 лет она раскрыла «Ленте.ру».

По словам врача, у молодых людей основными причинами инсульта становятся врожденные аномалии сосудов, например аневризмы, нарушения свертываемости крови, мигрень с аурой, злоупотребление психоактивными веществами, а также системные заболевания. При этом с атеросклерозом у молодых людей, в отличие от пожилых, инсульт связан редко.

Одним из ключевых триггеров инсульта у людей моложе 45 лет Чудинская назвала образ жизни.

«Гиподинамия, избыточное потребление соли, трансжиров и алкоголя, курение и особенно комбинация курения с приемом гормональных контрацептивов значительно повышают риск развития ишемического инсульта», — предупредила она.

Также, по ее словам, важную роль играет и наследственность.

Невролог добавила, что симптомы инсульта у молодых людей, как правило, такие же, как у пожилых: внезапная слабость в конечностях, асимметрия лица, нарушение речи, частичная слепота, нарушения координации и сильное головокружение.

