Названы пять прививок, которые могут продлить жизнь пожилым людям

Вакцинация от пяти инфекционных заболеваний может существенно продлить жизнь людям старшего возраста, которые особенно уязвимы перед осложнениями. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель президента РАН, академик РАН, президент ФГБУ НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, научный руководитель ИМД РНИМУ имени Пирогова Александр Румянцев.

По его словам, в первую очередь пожилым важно регулярно прививаться от гриппа, а также защититься от пневмококковой инфекции, гемофильной палочки, ветряной оспы и вируса папилломы человека. Большинство этих вакцин делают не ежегодно, а в рамках прививочного курса, начиная примерно с 60–65 лет.

«Есть абсолютно точно заболевания, от которых необходима вакцинация: это грипп, пневмококк, гемофильная инфекция, ветрянка и папиллома-вирус. Применение такой вакцинации может существенно продлить сроки жизни людей пожилого возраста», — подчеркнул академик.

Он отметил, что именно инфекции часто становятся причиной тяжелых осложнений и летальных исходов у людей преклонного возраста.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от опасных заболеваний и их тяжелого течения. Чтобы прививки были эффективны, их важно делать заранее — в сроки, предусмотренные национальным календарем, до начала эпидемических подъемов.