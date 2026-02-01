В Роскачестве рассказали, какие цитрусовые полезнее

Цитрусовые обычно воспринимаются как универсальный источник витамина C, однако на самом деле польза этих фруктов сильно различается: одни помогают поддерживать иммунитет, другие - контролировать вес, а третьи - работать сердцу и нервной систему. О том, какие цитрусовые полезнее, Роскачество рассказало в своем Telegram-канале.

"Для иммунитета и защиты от вирусов ключевой компонентов - витамин C, который активизирует иммунный ответ, помогает бороться с вирусами и бактериями и улучшает состояние сосудов", - пояснили эксперты.

Лидерами по витамину C являются апельсин, помело и грейпфрут. Человеку будет достаточно одного крупного апельсина, ½ большого грейпфрут или ¼ помело в день. Подчеркивается, что организм не накапливает витамин C, поэтому он должен поступать ежедневно и умеренно. При этом, добавили специалисты, лимоны и лаймы не являются чемпионами по содержанию витамина C, как это принято считать.

Что касается нормализации пищеварения и снижения веса, то ключевую роль играет клетчатка. Абсолютный лидер среди цитрусовых здесь - это кумкват. Он богат клетчаткой, а основная часть волокон содержится в его кожуре. Аутсайдером по клетчатке является минеола (гибрид грейпфрута и мандарина), которая полезна как источник витаминов, но не предназначена для насыщения.

"Полностью покрыть норму клетчатки одними цитрусовыми невозможно - рацион должен включать овощи, злаки и крупы", - предупредили в Роскачестве.

Для нервной системы и профилактики стресса в первую очередь подходит нутриент - фолиева кислота (витамин В), которая поддерживает нервную систему, участвует в росте и делении клеток, а также влияет на качество сна и работоспособность. В этом случае специалисты рекомендует употреблять мандарины и кумкваты.

Для сердца и сосудов важны магний и калий. Они поддерживают нормальное давление, улучшают кровообращение и улучшают эластичность сосудов. Лучшими вариантами будут кумкват (содержит магний и калий в сбалансированном количестве) и помело (лидер по калию).

"Самый универсальный цитрус по совокупной пользе - кумкват, но выбор всегда зависит от задачи", - подытожили эксперты.

Имеются противопоказания, перед употреблением проконсультируйтесь со специалистом.