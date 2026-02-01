Терапевт назвала продукты, улучшающие работу мозга

Поддержать когнитивные функции, улучшить память и концентрацию внимания можно с помощью определённых продуктов. Об этом рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт и диетолог Галина Волкова.

Специалист подчёркивает, что ни один продукт не сделает человека умнее, но некоторые группы продуктов способны поддерживать здоровье мозга. В первую очередь, это жирная морская рыба: лосось, скумбрия, сельдь. Они богаты омега-3 жирными кислотами, которые входят в структуру мембран нейронов, улучшают память и снижают риск когнитивных нарушений.

Также полезны для мозга орехи, особенно грецкие. Они содержат полезные жиры, витамин Е и антиоксиданты, которые поддерживают нейропластичность мозга.

Яйца — источник холина, необходимого для синтеза ацетилхолина, нейромедиатора, отвечающего за память и обучение. Ягоды, такие как черника, голубика и клюква, богаты флавоноидами, улучшающими микроциркуляцию мозга и снижающими окислительный стресс.

Цельнозерновые продукты обеспечивают стабильный уровень глюкозы — основного источника энергии для мозга. Зелёные листовые овощи (шпинат, руккола, брокколи) содержат фолаты и витамин К, связанные со скоростью мышления и памятью.

