Геронтолог назвала продукты, которые нужно есть на завтрак после 40 лет

Завтрак для людей в возрасте старше 40 лет важен для поддержания здоровья и общего самочувствия. Правильный выбор продуктов помогает обеспечить организм необходимыми веществами, поддерживать энергетический баланс, контролировать вес и укреплять здоровье сердца и сосудов.

«Полезный завтрак для людей этого замечательного возраста должен сочетать несколько видов продуктов, содержащих белки, комплексные углеводы и полезные жиры. Дополнительным источником витаминов и питательных веществ станут свежие овощи, фрукты, а также молочные продукты. Белок незаменим для поддержания мышечной массы и укрепления иммунитета. Получаем его из творога, нежирного мяса птицы (курица, индейка), яиц», - сообщила геронтолог Анна Шелобанова.

Обеспечить длительное чувство сытости и стабильный уровень сахара в крови помогают сложные, комплексные углеводы. Варианты таких продуктов для завтрака — хлеб из муки грубого помола и цельнозерновые каши (гречка, овсянка, киноа).

«Полезные жиры включаем в завтрак в виде орехов, семян льна, авокадо, оливкового масла первого холодного отжима. Они необходимы для нормальной работы мозга, сердца и сосудистой системы. Свежие ягоды, яблоки, цитрусовые, зелень обеспечат организм витаминами, минералами и антиоксидантами, необходимыми для защиты клеток от повреждений. Йогурт без добавок, кефир и ряженка — источники кальция и пробиотиков, полезных для пищеварения и иммунной системы», - сказала геронтолог.

В качестве варианта полезного завтрака можно приготовить порцию творога с ягодами и орехами и дополнить ее чашкой зеленого чая или кофе без сахара, добавила она.

Ранее новости сообщали, что любой завтрак человека после 40 лет должен начинаться с половины или целого стакана горячей воды.