Назван продукт, который способен оздоровить микрофлору кишечника

Врачи назвали блокирующую опасный холестерин еду против рака: Чистит кишечник
Врачи рассказали об источнике полифенолов - антиоксидантов, способных снижать уровень плохого холестерина. Это виноград. Продукт исследователи Калифорнийского университета предлагают есть ежедневно, так как он, ко всему прочему, способен оздоровить и микрофлору кишечника.
В рамках эксперимента специалисты наблюдали за двумя десятками добровольцев, которые сначала сократили растительную пищу в рационе, затем добавили в питание виноградный порошок. После чего они сдали анализы. За время эксперимента исследователи наблюдали перемены в организме добровольцев.
Отмечается, что виноградная добавка позволила участникам на 5,9% снизить липопротеины низкой плотности (плохой холестерин) в течение восьми недель.
"Кроме того, на 40,9% сократилось общее количество желчных кислот", - пишет "Доктор Питер", отмечая, что высокие уровни желчных кислот в кишечнике могут быть фактором риска развития рака.
В целом после употребления виноградного порошка у добровольцев сильно изменилась кишечная микрофлора.
"Продукт не только положительно влияет на кишечник, но и на метаболизм холестерина и желчных кислот. Лучшее, что можно съесть на десерт, - это горсть винограда", - отметили специалисты.