Нутрициолог посоветовала не пить кофе до завтрака

Кофе натощак приводит к большим повреждениям желудочно-кишечного тракта и стрессовому состоянию организма.

«После такого «завтрака» организму требуется достаточно много времени, чтобы прийти в норму. Чем старше человек, тем больше времени и жизненного ресурса требуется, чтобы стабилизировать себя после этого», - сообщила нутрициолог Екатерина Мальцева.

Большая ошибка, по ее мнению, также совмещать кофе с завтраком. Кофе с едой препятствует усвоению любых нутриентов из пищи.

«Через час после сытного завтрака хорошо выпить крепко сваренный кофе – черный или с молоком/сливками и сахаром – так, как нравится вам. Именно через час после сытного завтрака хороший крепкий кофе будет стимулировать работу сердечно-сосудистой системы, микроциркуляцию, отток желчи и хорошую детоксикацию желудочно-кишечного тракта», - отметила нутрициолог.

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников ранее развеял популярный миф о том, что кофе якобы способствует возникновению аритмии.