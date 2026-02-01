Модный напиток — бабл-ти — снова в центре внимания. У молодой жительницы Тайваня, которая пила его каждый день на протяжении нескольких лет, отказали почки. «Вечерняя Москва» выяснила, какие ингредиенты бабл-ти могут навредить здоровью.

© Вечерняя Москва

Сначала стоит разобраться, что такое бабл-ти. В классическом рецепте это напиток на основе чая, кофе или сока с добавлением шариков тапиоки. Вот только важно содержание тех самых пузырьков. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала на межрегиональной ярмарке в Гольянове, где располагается необычная кофейня. Здесь варят какао и подают тот самый бабл-ти.

— Азиатская чайная индустрия не стоит на месте и постоянно предлагает необычные варианты подачи напитков, — рассказывает владелица нескольких кофеен Галина Радаева. — Его основа — крепко заваренный жасминовый чай с фруктами, сахарным сиропом и пузырьками, в которых содержится сок. Добавление шариков тапиоки в напитки характерно больше для другого напитка — так называемого бамбл-кофе.

По ее словам, есть случаи, когда в различных заведениях общепита сотрудники пренебрегают условиями хранения шариков. По правилам их надо хранить в холодильнике не более четырех–шести часов в герметично закрытом контейнере. После этого текстура меняется: шарики теряют упругость, становятся липкими, даже подавать их становится неприятно.

— Сами шарики тапиоки делают из крахмала, полученного из корней маниоки. Это главный компонент в клубнях растения, при этом белков, жиров и полезных микроэлементов в них содержится мало, — поясняет Галина Радаева. — Более того, шарики тапиоки, которые покупатели могут просто глотать и не жевать, в особенности дети, имеют свойство разбухать в животе.

Они слипаются между собой, образуя плотный комок.

— В результате давление на стенки кишечника повышается, развивается непроходимость, — поясняет в разговоре с «Вечерней Москвой» врач, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов.

Другая проблема — высокая калорийность.

— Это напиток из серии «и напился, и наелся», — говорит бариста Мария Стрельцова. — Однако пользы в нем практически нет. Лучше использовать натуральные фрукты или шарики с соком, а не тапиокой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Арутюнова, детский и подростковый стоматолог:

— Систематическое употребление сладкого и крахмалистых продуктов — прямой путь к быстрому развитию кариеса, особенно пришеечного (у линии десны). Быстрые углеводы становятся пищей для микробов в полости рта, которые при переработке выделяют кислоту. Эта кислота растворяет эмаль и запускает процесс кариеса.

ФАКТ

Корень кассавы, из которого производится тапиока, активно впитывает вредные вещества из почвы. В их числе и тяжелые металлы.

Тапиоковые шарики из напитка бабл-ти действительно могут спровоцировать возникновение безоара — плотного скопления частично переваренных и непереваренных остатков пищи. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил врач-гастроэнтеролог Никита Харлов.