Диетолог рассказал о пользе нежирной свинины для здоровья

Ученые из США выяснили, что умеренное употребление нежирной свинины может положительно влиять на здоровье людей старшего возраста. При правильном приготовлении этот продукт способен не только улучшать обмен веществ, но и предотвращать возрастную потерю мышечной массы, что особенно важно для профилактики саркопении у пожилых. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, нужно ли включать свинину в рацион питания.

Как рассказала эксперт, вопрос о пользе и вреде красного мяса, к которому относится и свинина, достаточно давно обсуждается в научном сообществе.

«Однако современные исследования действительно показывают, что важно количество его употребления в пищу. А также чтобы мясо было нежирное, а способ приготовления — отваривание и запекание, отсутствие промышленной обработки и различных искусственных добавок», — сказала она.

Специалист объяснила, что выбор мяса для рациона питания зависит от индивидуальных особенностей организма, вкусовых предпочтений и рекомендаций врача.

«Мясо птицы традиционно считается диетическим вариантом. Однако если свинина нежирная, то в умеренном количестве она может быть включена в рацион и принесет пользу, потому что содержит весь необходимый набор аминокислот», — говорит Русакова.

Но, тем не менее, у свинины есть и значительные минусы, подчеркнула диетолог.

«Очень сложно найти свинину меньшей жирности. Также мясо может быть заражено различными заболеваниями и при неправильной термической обработке есть определенные риски заражения. А вкусовые качества могут не подходить многим людям, которые предпочитают говядину, птицу или рыбу», — заключила собеседница «ВМ».

