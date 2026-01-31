Почему «совам» грозят проблемы со здоровьем

Исследование, опубликованное в журнале Американской кардиологической ассоциации, показало печальные результаты для «сов» — людей, которые ведут преимущественно вечерний и ночной образ жизни. В сравнении с «жаворонками» (людьми, которые наиболее активны утром и днем) «совы» более подвержены риску инфаркта — на 16 процентов. При этом общий уровень проблем с сердцем у людей, ведущих ночной образ жизни, выше, чем у «жаворонков», на 79 процентов. В то же время многочисленные работы ученых подтвердили, что «совы» ничем не хуже «жаворонков»: они просто другие. Как проводилось исследование, какие выводы были сделаны и стоит ли «совам» становиться «жаворонками», чтобы избежать проблем со здоровьем — в материале «Вечерней Москвы».

Что выяснили ученые

Работа ученых охватила более 320 тысяч взрослых респондентов в возрасте от 39 до 74 лет. Исследователи изучили показатели здоровья каждого испытуемого, включая ежедневный рацион питания, вес, привычки курения, физическую активность, артериальное давление, уровень холестерина и ряд других факторов, чтобы получить наиболее точное представление. Выяснилось, что у «сов» в течение последующих 14 лет с момента начала исследования чаще наблюдались общие проблемы с сердечно-сосудистой системой и вырастал риск инфаркта или инсульта.

Ученые отметили, что причина этого кроется не только в образе жизни. Риски проблем со здоровьем частично могут быть обусловлены и изменяемыми факторами поведения человека, то есть внешними и внутренними условиями, на которые влияет он сам. Например, это недостаток сна, употребление спиртного или курение.

Различные исследования особенностей «сов» и «жаворонков» также показывали, что у тех, кто ведет ночной образ жизни, вырастают риски развития депрессии, преждевременной смерти, деменции, диабета, шизофрении. В то же время «совы» часто показывают результаты лучше, чем у «жаворонков», в когнитивных тестах.

«Жаворонки», «голуби» и «совы»

Люди могут быть активными в разное время суток. Кто-то предпочитает рано просыпаться и так же рано отходить ко сну, а кто-то просыпается только к обеду, а пик его активности приходится на ночные часы. В зависимости от хронотипа (индивидуальных особенностей суточной активности человека) людей условно можно разделить на «жаворонков», встающих рано, «сов», бодрствующих в ночи, а также «голубей» — это промежуточный хронотип, который сочетает в себе признаки двух предыдущих.

Хронотип человека связан с циркадными ритмами, под которыми понимаются изменения физиологических процессов в организме из-за смены дня и ночи. Ученым пока не удалось достоверно выяснить, почему люди относятся к разным хронотипам. Одна из гипотез гласит, что это связано с поведением наших предков: чтобы обеспечить безопасность — пока одна группа спала, другая сохраняла бдительность.

Помимо трех широко известных хронотипов, выделяют и другие. Например, «орлы» — это люди, малопродуктивные утром, наиболее активные днем и усталые к вечеру. Также существуют «цапли», «утки», «львы», «волки», «дельфины» и «медведи».

Нужно ли «совам» менять себя ради здоровья

По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, в самих хронотипах «совы» или «жаворонка» нет ничего плохого. Вопрос заключается в том, насколько они физиологичны для каждого отдельно взятого человека.

«Очевидно, что человек, который поздно ложится, но из-за обстоятельств вынужден рано вставать, не будет высыпаться и окажется в хроническом стрессе. И наоборот. Если он рано ложится, то вряд ли сможет поздно встать», — указал врач.

Если человек находит для себя оптимальное время работы и отдыха, то проблем у него не возникнет. Врач указал, что все нужно гармонизировать, поддерживать в балансе, а не «переучивать» себя от одного хронотипа к другому.

«Вам нужно получать столько же отдыха, сколько и работы. Вне зависимости от того, какие у вас предпочтения по времени отхода ко сну. Главное — организм должен получить свое», — объяснил терапевт.

Например, «жаворонки» ложатся спать раньше, потому что к этому моменту у них, как правило, «сели батарейки»: силы кончились, и организм требует их восполнения. Если, встав рано утром, они продолжат работать до поздней ночи, для них это будет нехарактерная ситуация, которая неизбежно приведет к стрессу.

«То же самое можно сказать и о "совах". Они долго "раскачиваются" после пробуждения, но зато потом активно работают. Главное для них — не погрузиться в эту работу с головой, а потом не вскакивать рано утром, иначе это будет тот же стресс», — указал собеседник «ВМ».

Кондрахин отметил, что важно соблюдать гармонию между работой и отдыхом, стабилизировать время отхода ко сну и подъема, не взваливать на себя лишнюю нагрузку, правильно питаться. Все это поможет минимизировать возможные риски из-за ночного образа жизни.

Практически каждый человек в определенный период своего существования может поменять привычку, касающуюся времени засыпания и пробуждения. И это связано с образом его жизни. Почему люди не могут быть «совами» и «жаворонками» постоянно, узнала «Вечерняя Москва».