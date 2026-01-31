Как не набрать лишний вес во время холодной зимы

Зимой многие сталкиваются с нападением неукротимого аппетита. К тому же в холода не очень хочется выходить на улицу: куда приятнее провести время дома в тепле, под уютным пледом, в «компании» сериалов и вкусной еды. Итогом такого зимнего времяпрепровождения могут стать лишние килограммы, от которых придется спешно избавляться весной. Как избежать зимней «зажировки» и не прибавить в весе к концу зимы, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

© Вечерняя Москва

Она объяснила, что зимой людям больше хочется есть, потому что из-за холода метаболизм замедляется. Летом чаще есть возможность и желание прогуляться, что помогает ускорять обмен веществ, расходовать энергию, калории. К тому же в жаркую погоду нередко аппетит гораздо слабее.

Зимой же больше хочется теплой, жирной пищи, чтобы согреться: мясные блюда, наваристые супы и другие углеводы, что в целом логично. Но если придерживаться принципов полезного питания, то переедания и набора веса можно избежать, — заверила диетолог.

По ее словам, не стоит терпеть голод до такого состояния, когда вы уже готовы съесть условную половину кабана. Нужно делать приемы пищи тогда, когда вам хочется есть, не дожидаясь сильного голода.

Чтобы этого не происходило, нужно не пропускать основные приемы пищи, то есть завтрак, обед и ужин. Заранее распланируйте еду, как планируете рабочие встречи. Например, обед в час дня (или любое другое удобное для вас время). Запланируйте прием пищи, чтобы он у вас обязательно был, и подготовьтесь к нему, — указала эксперт.

Чтобы сохранять насыщение в течение дня, в рационе обязательно должен быть белок. Например, животный (курица, индейка, говядина, куриные яйца, творожные и кисломолочные продукты) или растительный (горох, чечевица, другие бобовые культуры, цельнозерновые крупы). Растительный белок лучше всего комбинировать с животным белком.

Не стоит забывать о клетчатке. Добавьте в рацион салаты. Это должны быть не только огурец с помидором, но и листья салата, разнообразная зелень, — порекомендовала собеседница «ВМ».

Чтобы прием пищи был полезным, можно использовать «принцип тарелки». Тарелку нужно мысленно разделить на четыре части. В ее половине должны быть овощи, то есть клетчатка. В четверти тарелки должны быть сложные углеводы, в еще одной четверти — белок.

Также важны полезные жиры. Если вы будете их избегать, то желание есть будет очень сильным. Полезные жиры можно добавить в салаты: это могут быть семена льна или кунжута, половинка авокадо или сыродавленное масло. После такого салата уже точно наступит насыщение, — отметила Писарева.

Еще одна важная рекомендация — не путать голод с жаждой. Если в промежутке между основными приемами пищи у вас возникло желание поесть, попробуйте выпить стакан воды. Возможно, вам просто хочется пить, а стакан воды уберет ощущение того, что нужно непременно что-то съесть.

Необходимо соблюдать водный баланс, особенно если занимаетесь спортом (например, ходите в спортзал). Обычно воды больше пьют летом, когда организм теряет больше своих водных запасов. Но все же в любое время года в сутки необходимо выпивать 1,5–2 литра чистой воды — в зависимости от вашей комплекции, — заключила диетолог.

Нередко люди избегают десертов в рационе из-за высокой калорийности. Но некоторые сладости способны не вредить фигуре. Более того, они еще и позволят контролировать аппетит и не срываться во время диеты на «запрещенные» продукты. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, какие десерты можно есть без угрызений совести.