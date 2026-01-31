Доктор рассказал о неожиданной причине выпадения зубов

Врач-психиатр и нарколог Виталий Холдин, главный внештатный специалист Минздрава Подмосковья, предупредил о серьёзной опасности популярных энергетических напитков для здоровья зубов.

«Сахар в составе энергетиков повышает кислотность во рту, что способствует размножению вредных бактерий и разрушает зубную эмаль, – цитирует специалиста «Радио 1». – При этом кофеин подавляет выработку слюны, которая защищает зубы от кислоты и поддерживает здоровую микрофлору».

По словам Холдина, комбинация кофеина и сахара в энергетических напитках наносит двойной удар по здоровью полости рта. Недостаточное слюноотделение приводит к пересыханию слизистых оболочек, а воспалению дёсен – к активному развитию кариеса.

В этой связи Холдин рекомендует ограничить потребление энергетиков до одной банки раз в две недели.

«После употребления такого напитка необходимо обязательно прополоскать рот водой, чтобы минимизировать негативное воздействие на зубную эмаль», – резюмировал медик.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», ассистент кафедры анатомии человека Пироговского Университета Алексей Решетун предупредил о серьёзных рисках, связанных с употреблением энергетических напитков.