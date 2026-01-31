Почему витамин C не защитит вас от болезни

Большая доза витамина C, строгие диеты, а также сомнительные иммуномодуляторы не помогут предотвратить болезнь, напротив, в некоторых случаях лишь нанесут вред организму. Об этом ТАСС сообщил кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Олег Морунов.

© РИА Новости

"Ударные дозы витамина С не предотвратят болезнь. Иммуномодуляторы с недоказанной эффективностью могут навредить, нарушив тонкую регуляцию иммунной системы. Голодание или строгие диеты в сезон простуд - стресс для организма", - сказал Морунов.

Врач отметил, что укрепить иммунитет помогут частые проветривания, защита слизистой, соблюдение питьевого режима и физическая активность.

"Устраивайте короткие (5-7 минут) сквозные проветривания каждые 2-3 часа, это снижает концентрацию патогенов в воздухе на 80-90%. Сухой воздух в отапливаемых помещениях пересушивает слизистые, поддерживайте дома и в офисе влажность 40-60%. Достаточное потребление жидкости поддерживает работу лимфатической системы и кровеносной системы, пейте 1,5-2 литра жидкости в день, - пояснил он. - Умеренная физическая активность улучшает лимфоток, способствуя активному обмену веществ. Изматывающие тренировки, наоборот, подавляют иммунитет на несколько часов после нагрузки. Следует ежедневно 30-40 минут ходить в умеренном темпе на свежем воздухе, зарядка, йога. Главное - регулярность, а не интенсивность".

Кроме того, Морунов рекомендует употреблять полезные продукты, а также контролировать стресс.