Почему витамин C не защитит вас от болезни

Врач Морунов заявил о бесполезности витамина C для защиты от болезни
Большая доза витамина C, строгие диеты, а также сомнительные иммуномодуляторы не помогут предотвратить болезнь, напротив, в некоторых случаях лишь нанесут вред организму. Об этом ТАСС сообщил кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Олег Морунов.
"Ударные дозы витамина С не предотвратят болезнь. Иммуномодуляторы с недоказанной эффективностью могут навредить, нарушив тонкую регуляцию иммунной системы. Голодание или строгие диеты в сезон простуд - стресс для организма", - сказал Морунов.
Врач отметил, что укрепить иммунитет помогут частые проветривания, защита слизистой, соблюдение питьевого режима и физическая активность.
"Устраивайте короткие (5-7 минут) сквозные проветривания каждые 2-3 часа, это снижает концентрацию патогенов в воздухе на 80-90%. Сухой воздух в отапливаемых помещениях пересушивает слизистые, поддерживайте дома и в офисе влажность 40-60%. Достаточное потребление жидкости поддерживает работу лимфатической системы и кровеносной системы, пейте 1,5-2 литра жидкости в день, - пояснил он. - Умеренная физическая активность улучшает лимфоток, способствуя активному обмену веществ. Изматывающие тренировки, наоборот, подавляют иммунитет на несколько часов после нагрузки. Следует ежедневно 30-40 минут ходить в умеренном темпе на свежем воздухе, зарядка, йога. Главное - регулярность, а не интенсивность".
Кроме того, Морунов рекомендует употреблять полезные продукты, а также контролировать стресс.
"Не следует сидеть на диете, важна сбалансированность питания. Белок: нежирное мясо, птица, рыба, яйца, творог, из белка строятся иммуноглобулины - антитела. Цинк и селен: щепотка тыквенных семечек в день, гречка, орехи. Клетчатка и витамины: квашеная капуста, морковь, свекла, сезонные цитрусовые, лук, чеснок", - сказал врач, отметив, что хронический стресс повышает уровень кортизола, который напрямую подавляет работу иммунной системы, поэтому необходимо найти занятия, помогающие избавиться от стресса.