Почему при кашле нужно проверять желудок

Кашель, длящийся более восьми недель, может быть связан не с проблемами лёгких, а с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Как объяснил врач-гастроэнтеролог Феликс Тухватуллин, в 10–20% случаев его причиной является гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).

При ГЭРБ кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод и может достигать гортани, раздражая кашлевые рецепторы. Это вызывает першение и сухой кашель, иногда даже без типичных симптомов вроде изжоги.

Для диагностики заболевания врач рекомендует сначала исключить другие распространённые причины кашля (астму, синуситы, инфекции), а затем провести гастроскопию или 24-часовую рН-импедансометрию для измерения кислотности в пищеводе.