Врач назвал пять главных правил, облегчающих жизнь в мегаполисе

Ощущение "загнанности", когда обязательных дел столько, что их не вмещает обычный день, - довольно обычное состояние для городских жителей. Мы стараемся все успеть, спешим, жертвуем сном и отдыхом, перекусываем на ходу вместо полноценного завтрака и обеда. В результате проявления стресса копятся, и даже отпуска не хватает, чтобы привести себя в норму. Менять нужно ежедневную рутину, рассказала "РГ" ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

Доктор назвала пять простых изменений в ежедневном расписании, которые помогут снизить стресс.

Привычка к тишине: проведите 15-20 минут в день в полной тишине (без музыки, подкастов, телевизора). Это разгрузит нервную систему. Привычка к зеленому: составляйте свой ежедневный маршрут через парк или лес, например, а не вдоль трассы. Почаще смотрите из окна на деревья - вам повезло, если такая возможность есть и дома, и в офисе. Окружите себя домашними растениями. Зрительный контакт с листвой снижает стресс. Привычка к "цифровому закату": за час до сна полное отключение от рабочих чатов и новостной ленты. Умение переключаться с рабочего ритма на отдых можно целенаправленно выработать. Привычка к гидратации: бутылка воды на рабочем столе нужна не для красоты, а как обязательный инструмент поддержания организма. Важнейший пункт - регулярная адекватная нагрузка. Это самый мощный, доказанный "эликсир молодости" и устойчивости. Физическая активность снижает риски главных убийц (сердечно-сосудистые заболевания, диабет, некоторые виды рака), лечит депрессию и продлевает годы жизни.