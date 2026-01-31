Профессор, руководитель отдела биологии опухолевого роста НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова Евгений Имянитов рассказал, почему у долгожителей реже встречается рак. Об этом сообщает kp.ru.

«На сегодняшний день 5% онкологических заболеваний относятся к так называемым наследственным опухолевым синдромам. Это моя специальность, тут я могу говорить уверенно. Большая часть опухолей не являются наследственными, причина — увы — в образе жизни людей. Но вести совсем правильный образ жизни — это зачастую недостижимая задача. Отличный пример — контроль рождаемости. Мы же не можем всерьез говорить, что для профилактики рака молочной железы нужно рожать каждый год, с подросткового возраста. Это, согласитесь, выглядит абсурдом», — заявил эксперт.

Врач также объяснил, что будет, если у людей нет генетической предрасположенности, и они ведут здоровый образ жизни, и ответил на вопрос, каждый ли доживет до своего рака.

«Я не думаю, что это так. Если брать только медицинскую составляющую — диагноз, то, наверное, вы правы. Но диагноз — это далеко не все. Например, если у каждого мужчины, который дожил до 80 лет, взять биопсию простаты, то с точки зрения современной медицины, у него морфологически будет обнаружен рак простаты. Но он себя никак не проявляет! <...> А верхний предел долгожительства за тысячу лет не изменился — сейчас, как и раньше, верхняя планка чуть больше 100 лет. Так вот у огромного количества долгожителей никаких признаков рака нет. Поэтому мне представляется, что здесь нет такой фатальности, как у проблемы старения в целом. Как кардинально приподнять эту верхнюю границу продолжительности жизни мы пока не знаем», — объяснил эксперт.

До этого сообщалось, что врач призвал проводить два важных исследования россиянам старше 40 лет. По словам доктора, жители России и стран СНГ находятся в зоне умеренно и высокого риска развития рака прямой и толстой кишки, желудка и пищевода. Поэтому начиная с 40 лет показаны гастроскопия и колоноскопия. Только эти процедуры помогают вовремя заметить опасные изменения (например, в структуре слизистой или появление полипов) и не пропустить ранние формы опухолей.