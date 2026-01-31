Рассказываем, зачем организму нужен этот важный компонент.

Впервые о витамине Р заговорили в начале 30-х годов. Учёные таким термином обозначали растительные соединения – флавоноиды, которые необходимы для укрепления стенок кровеносных сосудов.

Позднее учёные выяснили, что такие вещества не имеют ничего общего с витаминами, и поэтому их стали называть биофлавоноидами, но для удобства обозначение «витамин Р» крепко закрепилось в медицине.

Что такое витамин P и для чего он нужен?

Витамин Р – биологически активные компоненты пищи. Они помогают предотвратить появление хронических заболеваний и обладают целым рядом полезных свойств:

снижают артериальное и внутриглазное давление;

помогают в работе печени и сердечно-сосудистой системы;

обладают мочегонным свойством;

помогают бороться со всевозможными аллергенами;

в совокупности со своим целебным свойством усиливают работу витамина С.

Марина Шкилёва, нутрициолог:

«Роль флавоноидов огромна. Они — главный источник профилактики онкологии и диабета II степени, различных заболеваний нервной системы. Кроме того, это — незаменимый компонент, влияющий на выработку коллагена».

Витамин Р улучшает кровеносную систему и предотвращает появление тромбообразований. При достаточном содержании флавоноидов заметно снижается риск инфарктов, инсультов, эмболии легочной артерии и тромбоза.

В каких продуктах содержится витамин P?

Витамин Р содержится в большом количестве в растительных продуктах. К ним относятся:

фрукты и ягоды (яблоки с кожурой, абрикосы, вишня, кизил, барбарис, земляника, боярышник, черёмуха, чёрная смородина, виноград, апельсин, грейпфрут, слива, инжир, личи);

разноцветные овощи (томаты, лук, спаржа);

чёрный и зелёный чай;

кофе и какао;

красное вино в умеренных количествах;

гречневая крупа.

В вашем рационе однозначно найдётся хотя бы несколько продуктов, богатых флавоноидами. Все они – легкосочетаемые между собой продукты, из которых можно приготовить полезный перекус или полноценный салат.

Витамин P не синтезируется организмом человека самостоятельно, а поступает только с продуктами растительного происхождения. Он очень сложный по химическому составу – в нём содержатся гесперидин, цитрин и флавоноиды — именно они придают цвет цитрусовым фруктам. Важной особенностью является то, что он быстро и легко разрушается при низких и высоких температурах (к примеру, нельзя добавлять лимон сразу в горячий чай, нужно, чтобы вода немного остыла, иначе всей пользы вы из него не получите), под воздействием света или воздуха.

Дополнительно искать источник витамина Р в лекарственных препаратах не нужно. Ведь их необходимое количество содержится в вышеперечисленном списке продуктов.

Суточная норма витамина P

Необходимость в витамине Р не считается жизненно важным показателем, поэтому информации о суточной норме флавоноидов в организме на сегодняшний день нет. Зато чётко ясно: если включить в свой рацион продукты, богатые этим веществом, то риск хронических заболеваний существенно снижается. В день достаточно 25-50 мг флавоноидов из сбалансированного питания.

Симптомы дефицита и избытка витамина P

Дефицит витамина Р в организме не вызывает серьёзных сбоев в работе внутренних органов. Однако если вы потребляете недостаточно продуктов, обогащённых флавоноидами, то через некоторое время можно заметить слабость, утомляемость и боли в конечностях. Таким образом, отсутствие или дефицит витамина Р вызывает ломкость кровеносных сосудов.

До сих пор точно неизвестно об усвояемости рутина в организме. Считается, что для того, чтобы витамин Р усвоился, необходимо учитывать несколько факторов. Первое: это метаболизм и совокупность микроорганизмов, населяющих кишечник. Второе: совместное потребление продуктов с флавоноидами с углеводами, белками и жирами. И третье: пищевая обработка этих продуктов.

Если на теле часто появляются синяки, возможно, у вас есть дефицит рутина. На дефицитарные состояния также могут указывать следующие признаки: сосудистые сеточки на коже, кровоточивость дёсен и носовые кровотечения, общая утомляемость, слабость, тёмные круги под глазами, головокружение, отёчность ног. Данные проявления могут указывать не только на дефицит рутина, поэтому важно обратиться к врачу для сбора полного анамнеза и постановки диагноза.

Избыток витамина Р первым делом сказывается на работе щитовидной железы. Кроме того, лекарства с рутином могут вступить в нежелательную реакцию с другими принимаемыми препаратами и прямым образом оказать влияние на усвоение других питательных веществ. Поэтому рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту перед применением БАДов с витамином Р.

Когда обращаться к специалисту?

Потреблять продукты, богатые рутином – совершенно безопасно. Проблемы могут возникнуть при самостоятельном приёме БАДов и препаратов с флавоноидами. При бесконтрольном приёме лекарств с высокой дозировкой могут возникнуть следующие побочные эффекты:

потеря ясности зрения;

приступы мигрени;

расстройство пищеварения;

аллергическая сыпь;

возбуждённость или нарушение сердцебиения;

повышенный уровень лейкоцитов в крови.

При этих и других симптомах следует обратиться за консультацией к специалисту. К тому же решение о необходимости введения БАДов с рутином решает исключительно лечащий врач.

Беременным и кормящим женщинам категорически не рекомендуется принимать добавки с рутином: их безопасность для данной категории остаётся неизвестной. Пожилым людям с дефицитом железа тоже следует быть внимательным при выборе БАДов.