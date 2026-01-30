Терапевт объяснил, как заботиться о здоровье сердца зимой

Людям требуется не менее 30 минут движения каждый день и плавание, без длинных перерывов, чтобы наладить работу сердечно-сосудистой системы. Об этом «Газете.Ru» рассказала терапевт и врач функциональной диагностики Олимп Клиник МАРС Варвара Макеева.

«Людям требуется не менее 30 минут движения каждый день, без длинных перерывов. Формат нагрузки может быть разным, в зависимости от физической подготовки человека. Подойдут и ежедневные прогулки, и плавание, и силовые тренировки. Если активные нагрузки даются тяжело, полезна будет даже регулярная дыхательная гимнастика. Индивидуально подобрать вид нагрузки поможет врач-кардиолог и врач восстановительной медицины», — рассказала эксперт.

Она также призвала следить за питанием и разнообразием в рационе.

«Старайтесь есть около 200 г овощей и 200 г свежих фруктов в день, два раза в неделю стоит включать в меню рыбу, предпочтительно запеченную или отварную, чтобы поддерживать нормальный липидный обмен. Жирные и жареные блюда лучше ограничивать, а общий калораж соотносить с реальными энергозатратами», — добавила врач.

Терапевт отметила, что после 40 лет важно ежегодно проверять основные показатели здоровья, проходить обследования и консультироваться с врачом, даже если вы чувствуете себя хорошо.

«Чаще всего проблемы с сердцем зимой начинаются из-за метаболических изменений, которые у многих сформировались задолго до праздников. Холестерин, глюкоза и/или гликированный гемоглобин без причин никогда не повышаются, а праздничная еда может усугубить уже существующие нарушения. Вторая зона риска – это снижение физической активности. Зимой мы меньше гуляем, больше сидим дома, дольше отдыхаем. Сердечно-сосудистая система постепенно отвыкает от нагрузок, именно поэтому резкое возвращение к физическому напряжению может переноситься хуже», — высказалась Мареева.

По ее мнению, также стоит учитывать дефицит солнечного света и витаминов, в том числе витамина D.

«Зимой мы едим меньше свежих овощей и фруктов, а это напрямую отражается на обмене веществ и состоянии сосудов. Не стоит забывать и о повышенном риске инфекций в холодное время года. В некоторых случаях вирусные и бактериальные заболевания могут приводить к воспалению сердечной мышцы (миокардиту)», — поделилась она.

Из симптомов проблем с сердцем Мареева выделила пять основных пунктов.