Эксперт назвал десять лучших продуктов для работы мозга

Сегодня успех в бизнесе все чаще зависит не от денег, а от ясности ума, говорит руководитель компании «Зельевар» Артем Дзигуненко. Побеждают те, кто умеет быстро анализировать информацию, сохранять спокойствие под давлением и принимать взвешенные решения. Главный инструмент для этого — мозг. Дзигуненко объяснил, как питание помогает поддерживать его высокую работоспособность.

Мышление предпринимателя требует много энергии. Оно основано на гибкости, умении видеть общую картину и фокусироваться на главном. Эти способности, мол, первыми страдают при усталости, стрессе, нерегулярном питании и резких скачках сахара в крови. Если мозг недополучает нужные вещества, решения принимаются медленнее, снижается креативность и растет раздражительность, что отражается на всей команде.

Питание не решит все проблемы, но оно создает условия, в которых мозг работает стабильно.

Для поддержки умственной работы в рацион стоит регулярно включать: жирную рыбу, яйца, орехи, семечки, зелень, брокколи, ягоды, горький шоколад и ферментированные продукты — кефир, йогурт.

"Диета для мозга не требует подвигов и лишь на первый взгляд кажется сложной. Однако для современного лидера грамотное питание перестает быть вопросом личного комфорта и становится осознанной стратегией управления самым ценным активом — собственным интеллектуальным ресурсом. Это инвестиция, дивиденды от которой — ясность ума, устойчивость и способность вести бизнес на опережение".

Менять привычки можно постепенно. Эксперт советует начать с сытного завтрака без сладкой выпечки, заменить вредные перекусы на орехи или йогурт, добавлять больше овощей и рыбы в основные приемы пищи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.