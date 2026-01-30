Ученый: люди стали жить дольше, но хронические заболевания молодеют

Несмотря на то что в целом люди стали жить дольше, хронические заболевания, наоборот, молодеют. Об этом MK.RU рассказал член-корреспондент Российской академии наук, директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Алексей Москалев.

По его словам, специалисты, изучающие риски, связанные со старением, приходят к выводу: именно благополучие и легкодоступность пищи становятся причиной учащения воспалительных процессов и других негативных изменений, которые накапливаются по принципу снежного кома.

Основная проблема заключается в практически непрерывном потреблении пищи. Сегодня еда доступна постоянно - и дома, и на работе всегда найдется возможность перекусить. Как следствие, у многих людей, в первую очередь у детей, притупляется естественное чувство голода. При этом мало кто упоминает о так называемом "гормоне голода" - грелине, который не только усиливает аппетит, но и выполняет противовоспалительную функцию. Из-за регулярного поступления пищи в организм митохондрии получают постоянный источник энергии и теряют эффективность.

"Им всегда достаточно - не нужно переходить от более биодоступного топлива к менее биодоступному, то есть от сахаров к жирам. Поэтому у многих из нас они практически уже не обладают метаболической гибкостью", - продолжил эксперт.

Организму не остается иного выхода, кроме как накапливать избыточные жировые отложения. Неглубокий сон и недостаточная физическая активность также усугубляют эти негативные процессы, особенно если подобный образ жизни формируется с детства.