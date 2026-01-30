Доктор развеял миф о пользе меда

Мед не обладает какими-либо уникальным полезными свойствами. Кроме того, при нагревании он распадается на вещества, которые обладают канцерогенным действием. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета.

Врач уточнил, что добавлять мед в горячий чай неполезно.

«Есть данные, говорящие о том, что мед распадается под большой температурой на вещества, которые обладают канцерогенным действием. Не сказать, что это провоцирует рак, но может вносить свою лепту (в развитие заболевания). Большинство витаминов разрушается, остается, по сути, только сахар — фруктоза», – пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт посоветовал соблюдать осторожность при употреблении меда людям с сахарным диабетом. Однако при этом заболевании сахар – в разумных пределах – необходим в первую половину дня.

«Общее количество сахара желательно считать. Однако потреблять его можно – если человек занимается активными видами спорта, он будет сжигать сахар в мышцах, а не просто накапливать», – уточнил Кондрахин.

Специалист добавил, что наличие особых полезных свойств у меда представляет собой миф. По словам эксперта, к меду нужно относиться исключительно как к продукту питания, а не лекарству.