Врач объяснил, кому категорически запрещены помидоры

Диетолог Андрей Бобровский рассказал, кому стоит быть осторожным в употреблении помидоров.

В беседе с «Радио 1» он отметил, что чрезмерное употребление помидоров может привести к неожиданным последствиям.

По его словам, в очень больших количествах томаты способны вызвать ликопенодермию — безвредное окрашивание кожи в оранжевый оттенок, которое проходит самостоятельно после сокращения их потребления.

Бобровский отметил, что ряду людей томаты стоит ограничить или исключить из рациона. К ним относятся пациенты с гастритом, язвенной и желчнокаменной болезнью, заболеваниями почек, подагрой, а также аллергией. Он пояснил, что кислоты в составе томатов могут раздражать слизистую желудка и провоцировать выброс желчи.

Также специалист указал, что особую осторожность следует соблюдать людям, принимающим антикоагулянты, препараты для снижения свертываемости крови и лекарства для нормализации давления.

По его рекомендации, для большинства здоровых людей безопасной нормой считается 200–500 г свежих томатов в день — это примерно 1–3 средних плода, что позволяет получить пользу без риска негативных эффектов.