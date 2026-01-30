Неприятный запах тела как сигнал. О чем может предупреждать организм?

Неприятный запах тела может быть признаком нарушений в работе организма, а не следствием плохой гигиены. Резкий, кислый или сладковатый запах нередко связан с гормональными сбоями, нарушением обмена веществ и хроническими заболеваниями. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на врача-дерматолога Александру Филеву.

Запах формируется при взаимодействии кожных бактерий с потом и кожным салом. Если состав этих выделений меняется, то другим становится и запах кожи, даже при регулярном мытье и использовании средств гигиены, отметила специалист.

По ее словам, такие изменения могут указывать на гормональные перестройки, сахарный диабет, заболевания печени и почек, а также воспалительные и инфекционные процессы кожи и слизистых оболочек.

«Например, сладкий или «химический запах иногда появляется при нарушении углеводного обмена, а резкий запах, напоминающий аммиак, может указывать на накопление в почках токсичных продуктов обмена веществ», – отметила Александра Филева.

Она также отметила, что неприятный запах изо рта не всегда связан с проблемами зубов. В ряде случаев его причиной становятся заболевания органов пищеварения или дыхательной системы.

