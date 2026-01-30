Чем опасно снижение силы хвата

Невролог и эпилептолог Байбин Чен подсказал простой тест, который можно выполнить в домашних условиях для выявления раннего симптома деменции. Его публикацией в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), заинтересовалось издание Daily Mirror.

© Lenta.ru

Одним из важнейших показателей здоровья мозга Чен назвал силу хвата кисти. Для его оценки он посоветовал как можно сильнее сжать мяч или эспандер и удерживать напряжение от 15 до 30 секунд. Затем следует повторить упражнение еще 10-15 раз.

«Ослабление хвата со временем может быть тревожным сигналом», — предупредил врач.

Заметное снижение мышечной силы, пояснил Чен, повышает риск развития деменции на 12-20 процентов. Также слабость в руках может указывать на уже начавшиеся ранние изменения в работе нервной системы. Врач уточнил, что этот симптом типичен для сосудистой деменции и деменции с тельцами Леви, то же время как при болезни Альцгеймера в первую очередь ухудшается память.

Специалист подчеркнул, что с помощью предложенного им теста нельзя поставить диагноз, так как слабые руки не означают наличие заболевания. Однако, по его мнению, регулярная проверка может помочь вовремя заметить изменения и обратиться к врачу.

Специалист по лечению деменции Кэтрин Маммери ранее назвала факторы, увеличивающие риск развития слабоумия на 45 процентов. По ее словам, почти половину случаев болезни можно предотвратить, если следить за артериальным давлением, заниматься спортом, соблюдать режим и другие принципы здорового образа жизни.