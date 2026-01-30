Когда постельное белье нужно менять чаще одного раза в неделю

Постельное бельё необходимо менять раз в неделю, но некоторым людям — чаще. Об этом в беседе с aif.ru рассказала терапевт высшей категории Ольга Александрова.

По санитарным нормам Роспотребнадзора, простыни, наволочки и пододеяльники следует обновлять раз в неделю. Исследование учёных из Манчестерского университета показало, что за месяц количество бактерий в постельном белье может удвоиться.

В некоторых случаях рекомендуется менять бельё чаще — каждые два-три дня, говорит Ольга Александрова. Это касается людей с аллергией на пыль, владельцев домашних животных, тех, кто спит без пижамы, а также любителей перекусить в кровати. В тёплое время года из-за увеличения количества пыльцы и пыли в воздухе постельное бельё также стоит менять чаще.