Имплантат или мостовидный протез: что лучше выбрать при потере зуба

Потеря одного или нескольких зубов — не только эстетическая, но и функциональная проблема, при которой нарушается жевание и меняется прикус. Современная стоматология предлагает два основных способа восстановления: дентальный имплантат и мостовидный протез. Что лучше? Ответ на этот вопрос «Вечерней Москве» дала стоматолог-хирург Елизавета Гамалея.

© Вечерняя Москва

Что такое дентальный имплантат

Дентальный имплантат — это титановая конструкция, которая устанавливается в костную ткань челюсти. После приживления на него фиксируется коронка, рассказала доктор:

Главные преимущества имплантатов заключаются в том, что они не затрагивают соседние зубы, сохраняют объем костной ткани и обеспечивают физиологичную нагрузку во время жевания. При правильном уходе имплантат может служить 20 и более лет.

Однако имплантация зубов имеет определенные ограничения, предупредила стоматолог:

— Для ее проведения необходим достаточный объем костной и слизистой тканей, при выраженной атрофии может потребоваться проведение дополнительных подготовительных операций, направленных на увеличение их объема.

Также существуют абсолютные противопоказания. Например:

неконтролируемый сахарный диабет;

активные воспалительные процессы;

тяжелые системные болезни, такие как: нарушение свертываемости крови, онкология, иммунодефицитные заболевания и др.

Что такое мостовидный протез

Мостовидный протез — это несъемная ортопедическая конструкция, состоящая из нескольких коронок, где крайние фиксируются на опорные зубы, а промежуточная часть замещает утраченный, описала врач.

У мостовидных протезов есть существенный недостаток — для их установки необходимо обтачивать здоровые зубы, что снижает их срок службы, подчеркнула стоматолог.

Кроме того, по словам доктора, под промежуточной частью мостовидного протеза полностью отсутствует нагрузка на кость, и со временем происходит ее атрофия:

При этом опорные зубы получают повышенную нагрузку за счет отсутствующего, что приводит к осложненному будущему протезированию. Средний срок службы мостовидного протеза 7–10 лет, после чего конструкцию нередко приходится менять.

В ряде случаев восстановление дефекта возможно за 2–4 недели, без хирургического вмешательства. Это может быть хорошим методом выбора в случаях, если показано протезирование опорных зубов, добавила специалист.

Что выбрать

Если пациент молод, здоров, имеет достаточный объем костной ткани и ориентирован на долговременный результат — имплантат, как правило, является наилучшим вариантом.Если же имеются противопоказания к данному оперативному вмешательству или необходимость быстрого восстановления — мостовидная конструкция может быть разумной альтернативой.

Главное понимать, что универсального решения не существует. Окончательный выбор должен приниматься совместно с врачом после клинического осмотра, рентгенологической диагностики и оценки общего состояния здоровья. Грамотно подобранный метод лечения — залог не только красивой улыбки, но и здоровья всей зубочелюстной системы, — заключила стоматолог.

