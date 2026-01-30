Из-за чего вы просыпаетесь в три часа ночи

Пробуждения среди ночи могут объясняться гормональными изменениями, заявила акушер-гинеколог Мэри Клэр Хавер. Причину распространенного у женщин нарушения сна она раскрыла в разговоре с Daily Mirror.

Врач отметила, что примерно в два-три ночи в организме начинает повышаться уровень кортизола. Это нужно, чтобы подготовить организм к пробуждению. По ее словам, обычно этот процесс проходит мягко и незаметно, благодаря гормону прогестерону, выступающему в роли натурального успокоительного.

Хавер отметила, что в период перименопаузы и менопаузы уровень прогестерона резко падает и мозг становится гиперчувствительным к раннему всплеску кортизола.

«Вместо плавного перехода мозг получает внезапный импульс бодрости, имитирующий реакцию "бей или беги". В результате женщины просыпаются среди ночи и часами смотрят в потолок», — объяснила гинеколог.

Доктор добавила, что на качество сна влияют колебания уровня эстрогена. Чтобы смягчить симптомы, она рекомендовала заниматься спортом и придерживаться правила 15 минут, то есть вставать с постели, если не удается заснуть в течение 15 минут. Также она при этих проблемах посоветовала обратиться к врачу и проконсультироваться по поводу гормональной заместительной терапии.

