Чего нельзя делать перед сном: ответы экспертов

Здоровье, иммунитет, энергия и внимательность в течении дня очень сильно зависят от качества сна. Недосыпы, либо некачественный сон с постоянными пробуждениями ночью заметно сказывается на общем состоянии на работе, учебе и в целом во время любых занятий. Чтобы спать сладко и крепко, а на утро чувствовать себя бодро и быть готовым к продуктивному дню, нужно с вечера соблюдать определенные правила и избегать некоторых вещей. В нашей статье мы рассказали, чего нельзя делать перед сном.

© Just Talks

ЕСТЬ СЛАДКОЕ

От привычки пить чай с шоколадкой после ужина стоит избавиться или есть сладкое как минимум за три часа до сна. Сахар, а особенно шоколад из-за наличия какао в составе, дает энергию, что сильно мешает спокойному сну. Намного лучше выпить перед сном кефир, съесть грейпфрут или авокадо.

ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ

Если за пол часа, как лечь в кровать, вы бегали, поднимались по лестнице или просто делали что-то активное, то скорее всего заснуть вам будет тяжело. Минимум за час до сна постарайтесь успокоиться и немного замедлиться. Посидите в любимом кресле, подготовьте все необходимое ко сну и настраивайтесь на следующий день.

СИДЕТЬ В ТЕЛЕФОНЕ

Об этом правиле знают многие, но соблюдают его единицы. Свет от гаджетов может раздражать нервную систему, что помешает качественному сну. Речь идет не только о смартфоне, телевизор лучше также не смотреть. Если вы не можете отказаться от телефона за час до сна, до попробуйте хотя бы 10-15 минут перед тем, как лечь в кровать, провести без гаджетов. Чуть позже начинайте увеличивать это время и когда-нибудь вам удастся не прикасаться к смартфону за час до сна или даже больше.

ЧИТАТЬ НОВОСТИ И ДУМАТЬ О РАБОТЕ

В новостях всегда все плохо, поэтому пролистав ленту перед сном, вы просто зарядите себя негативом и испортите настроение. Тревожность и стресс влияют на качество сна, и с утра вы скорее всего будете чувствовать уставшим и разбитым. Решать рабочие вопросы перед тем, как лечь спать тоже не лучшая идея. Тот же стресс и переживания негативно воздействуют на ваше состояния и портят самочувствие. Оставьте все задачи и дела на следующий день и ложитесь спокойно спать.

УТЕПЛЯТЬ ПОМЕЩЕНИЕ

Хоть тепло и ассоциируется с уютом и спокойствием, спит человек все равно намного лучше в прохладном и свежем помещении. Даже если сначала вы будете чувствовать в комнате холод, не отказывайтесь от обязательного проветривания помещения перед сном. Но на саму ночь окно все-таки лучше закрыть, чтобы вас не продуло во время сна.