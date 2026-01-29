В зимний период выбор правильного чая может не только быстро согреть, но и поддержать иммунитет и пищеварение. Об этом в беседе с URA.RU рассказала гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Специалист рекомендует отдавать предпочтение имбирному, фруктовому и зелёному чаю, а также напиткам с пряностями. Имбирный чай обеспечивает выраженное ощущение тепла, но от него стоит временно отказаться при обострении язвенной болезни, хронического панкреатита или диарее.

Пряные чайные смеси с корицей, гвоздикой или кардамоном содержат биоактивные вещества, которые активируют определённые рецепторы и создают ощущение тепла, пояснила врач.

Фруктовые чаи, особенно на основе шиповника и облепихи, являются источником витаминов, антиоксидантов и органических кислот, что помогает поддерживать иммунитет в сезон простуд и улучшает пищеварение. Зелёный чай ценен высоким содержанием антиоксидантов, которые защищают клетки от старения, а также помогает поддерживать обмен веществ и внутреннее тепло.

Также благоприятное воздействие оказывают травяные чаи с мятой, мелиссой, ромашкой, липой или шиповником. Они обладают мягким согревающим эффектом и положительно влияют на пищеварение, заключила эксперт.