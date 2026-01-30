Доктор рассказал о вреде фитнес-продуктов

Фруктовые йогурты, фитнес-мюсли, смузи и свежевыжатые соки, считающиеся продуктами здорового образа жизни (ЗОЖ), не приносят реальной пользы, а лишь создают ее иллюзию.

© Unsplash

"Есть такие обманчивые ЗОЖ-продукты, которые только лишь создают иллюзию пользы, но при частом употреблении не будут улучшать здоровье. Это гранола, фитнес-мюсли, различные фитнес-батончики. Они часто содержат большое количество сахаров, сиропов и жиров - калорийность будет как у десерта", - заявила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

К таким продуктам врач также отнесла фруктовые йогурты, которые не приносят значительной пользы.

Ароматизированное растительное молоко без кальция и белка врач также назвала нерациональной заменой коровьему молоку.