Эксперт предупредил о рисках отказа от чистки зубов перед завтраком

Скопившиеся в ротовой полости бактерии могут попасть в ЖКТ и вызвать негативные последствия.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала специалист по немедикаментозному оздоровлению организма Дарья Чалова.

«Многие забывают про чистку зубов [перед завтраком — прим. ГМ]. Здесь всегда идёт спор: зачем, нужно ведь чистить уже после завтрака? Но здесь такой момент, что у нас в ротовой полости за ночь скапливается огромное количество микробов, бактерий, потому что это для них комфортная среда: там тепло, там влажно. Если у кого-то ещё есть проблемы с дёснами либо с зубами, то, соответственно, количество этих бактерий будет увеличиваться. Что мы делаем, если не чистим зубы и сразу пьём два стакана воды — всё это добро мы сразу отправляем себе в желудочно-кишечный тракт. Это повышенные риски роста патогенной микрофлоры, это нарушения пищеварения, меньшее усвоение питательных веществ и различные неприятные симптомы типа вздутия и газообразования».

