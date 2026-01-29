«Ухудшит состояние». Диетолог объяснил, кому опасно есть сухофрукты

Чрезмерное употребление сухофруктов может обострить некоторые хронические заболевания. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

© РИА Новости

По словам эксперта, употребление кураги и чернослива, а также других сушеных лакомств может спровоцировать «всплеск» глюкозы в крови.

«Эти продукты в сушеном виде являются концентратами сахара, которые лишены влаги, что позволяет употребить сразу несколько фруктов. Например, людям с излишним весом и сахарным диабетом есть сухофрукты в большом количестве я бы не рекомендовала. Негативным последствием может стать всплеск сахара в крови, что ухудшит состояние диабетика», — отметила доктор.

Неприятные ощущения могут также возникнуть у людей с непереносимостью клетчатки, предостерегла диетолог.

«В высушенных продуктах имеется клетчатка, с которой пищеварительный тракт может не справиться, если имеется непереносимость. Это может спровоцировать аллергические реакции, отек, сыпь и даже анафилактический шок. Даже у людей с нормальной пищеварительной системой могут возникнуть проблемы с усвоением клетчатки, если их организм не привык ее потреблять в большом количестве из фруктов и овощей», — объяснила Соломатина.

Врач порекомендовала такие продукты включать в рацион постепенно и небольшими порциями, чтобы выработать привычку к компонентам, которые плохо перевариваются пищеварительными ферментами организма, но являются источником полезных микроэлементов.

