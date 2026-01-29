В каких продуктах содержится магний

Магний — минерал, помогающий регулировать работу нервной системы, расслаблять мышцы, укреплять кости и поддерживать здоровье сердца человека. «Вечерняя Москва» узнала у невролога сети клиник «Неболит» Елены Мирошник, в каких продуктах он содержится.

По словам специалиста, уровень магния легче всего поддерживать с помощью питания. Богаты этим минералом листовые овощи, бобовые, цельнозерновые продукты, авокадо, темный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов и жирная рыба.

Также рекомендуется употреблять шпинат, мангольд, рукколу, миндаль, кешью, кунжут, нут, чечевицу, черные бобы, гречку, киноа, овсянку, бурый рис, рассказала врач в беседе с «ВМ».

Медик также назвала проявления дефицита магния. Мирошник пояснила, что недостаток этого элемента, или гипомагниемия, развивается постепенно и длительное время может оставаться незамеченным, однако имеет характерные признаки.

