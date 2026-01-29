Кому нельзя есть лимоны

Кислый фрукт может навредить при ряде заболеваний. Врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик предупредила о противопоказаниях к употреблению лимонов.

Специалист сообщила, что лимоны нельзя употреблять при гастрите, язвенной болезни, рефлюксе (заброс желудочного сока в пищевод), тонзиллите, а также при повышенной чувствительности зубной эмали и аллергии.

Кроме того, врач рекомендует ограничить употребление лимонов беременным и кормящим женщинам, детям до трёх лет и людям, имеющим проблемы с поджелудочной железой.

Эксперт подчеркнула, что в этих случаях кислота лимона может вызвать раздражение слизистых оболочек, усилить воспалительные процессы или спровоцировать другие негативные реакции организма.