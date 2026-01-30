Гастроэнтеролог назвал продукты, провоцирующие стойкий запах тела

Употребление некоторых продуктов может приводить к появлению стойкого неприятного запаха от тела, так как содержащиеся в них вещества выводятся через кожу. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.

К числу таких продуктов специалист относит красное мясо, чеснок, лук, капусту, редис и специи, например карри. Красное мясо медленно переваривается и выделяет специфические аминокислоты, что может давать стойкий аромат на несколько часов или даже недель.

Чеснок, лук, карри и капуста содержат серу, газы от которой проникают через кожу, усиливая запах на дни, пояснила Чистик. Редис, редька, а также богатые клетчаткой продукты — отруби и злаки — при чрезмерном употреблении провоцируют газообразование, что также влияет на запах пота.