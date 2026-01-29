Назван идеальный зимний завтрак

Цельнозерновая каша отлично подходит для холодного времени года, но польза будет максимальной только при правильном подходе к приготовлению. Об этом рассказала диетолог Мойсенко.

© Vse42.ru

Кандидат медицинских наук, диетолог и врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко в разговоре с "Радио 1" объяснила, что крупу перед варкой лучше заранее замочить – минимум на ночь.

По её словам, злаки работают "в долгую": они медленно перевариваются и надолго дают чувство сытости. Цельное зерно не провоцирует резкие скачки сахара в крови, а наоборот помогает его стабилизировать. Кроме того, крупы богаты клетчаткой, которая служит питательной средой для полезной микрофлоры кишечника. Получается, что такой завтрак полезен не только человеку, но и его микробиоте.

Специалист пояснила, что замачивание крупы в холодной воде помогает избавиться от фитиновой кислоты. Именно она мешает усвоению важных минералов – кальция, магния и фосфора.

Также Мойсенко обратила внимание на соль. По её словам, завтрак должен быть слегка подсоленным, поскольку натрий хлор необходим для нормальной работы амилазы во рту и для выработки соляной кислоты в желудке.

В итоге правильный зимний завтрак – это не просто каша на скорую руку, а целый утренний ритуал: выбрать цельную крупу (гречку, овёс или полбу), замочить её для лучшего усвоения полезных веществ, сварить и не забыть посолить.

Как подчеркнула диетолог, такой завтрак согревает, обеспечивает сытость на 3–4 часа и помогает поддерживать здоровье кишечной микрофлоры.