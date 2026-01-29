Безопасно ли носить контактные линзы при морозе

Врач-офтальмолог, офтальмохирург Светлана Миргородская объяснила, можно ли носить мягкие контактные линзы при сильном морозе. Об этом пишет «Газета.ру».

© ИА «Сусанин»

Температура поверхности глаза составляет около 35 градусов по Цельсию. В результате мягкая контактная линза согревается за счёт тепла глаза и омывается слёзной жидкостью, которая также теплее воздуха. Поэтому холод линзам не опасен.

Что важно, современные гидрогелевые и силикон-гидрогелевые линзы не деформируются от холода и не могут «замерзнуть» или «примёрзнуть» к поверхности глаза.

Но морозный воздух очень сухой, а в помещениях отопительные приборы усиливают испарение слёзной пленки, всё это может привести к обострению симптомов синдрома сухого глаза.

Поэтому врач советует использовать зимой слёзозаместительные капли, их стоит закапывать за 10-15 минут до выхода на улицу, а также капать по мере необходимости в помещении.

А если зимой оказалось солнечно, то нельзя забывать об очках с УФ-фильтром. Они защищают глаза от ультрафиолетового излучения и помогают снизить риск ожога поверхности глаза ультрафиолетовыми лучами.