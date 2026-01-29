Эндокринолог назвала четыре правила для борьбы со стрессом

Как естественным образом поддерживать стабильное эмоциональное состояние без помощи таблеток? Как сообщает эксперт «СберЗдоровья», эндокринолог Маргарита Белоусова, ключ к хорошему настроению, лежит в балансе четырёх основных «гормонов счастья», пишет URA.RU.

Врач пояснила, что на психологическое благополучие напрямую влияют серотонин, дофамин, окситоцин и эндорфины. Дефицит серотонина и дофамина может вести к тревоге и снижению настроения, окситоцин отвечает за социальные связи, а эндорфины помогают бороться со стрессом и болью.

Для поддержания их здорового уровня Белоусова рекомендует простые и доступные меры.