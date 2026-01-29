Эндокринолог назвала четыре правила для борьбы со стрессом

Эндокринолог объяснила, как гормоны влияют на настроение
Как естественным образом поддерживать стабильное эмоциональное состояние без помощи таблеток? Как сообщает эксперт «СберЗдоровья», эндокринолог Маргарита Белоусова, ключ к хорошему настроению, лежит в балансе четырёх основных «гормонов счастья», пишет URA.RU.
Врач пояснила, что на психологическое благополучие напрямую влияют серотонин, дофамин, окситоцин и эндорфины. Дефицит серотонина и дофамина может вести к тревоге и снижению настроения, окситоцин отвечает за социальные связи, а эндорфины помогают бороться со стрессом и болью.
Для поддержания их здорового уровня Белоусова рекомендует простые и доступные меры.
- Полноценный сон не менее 7 часов.
- Регулярные занятия спортом 3-4 раза в неделю для выработки эндорфинов, серотонина и дофамина.
- Сбалансированное питание с включением продуктов, богатых триптофаном (сыр, орехи, яйца), который служит «строительным материалом» для серотонина.
- Социальное взаимодействие: ежедневные приятные занятия, общение с близкими и даже простые объятия стимулируют выработку окситоцина и дофамина.