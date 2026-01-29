Кому нельзя есть свеклу

Как выяснилось, добавлять в свой рацион свеклу можно не всем. Ее нельзя есть людям с мочекаменной болезнью и гипотонией, рассказала врач-гастроэнтеролог Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.

«Свеклу нельзя есть при мочекаменной болезни из-за оксалатов, стимулирующих камни, и при гипотонии из-за снижения давления», - цитирует врача РИА Новости.

Также Чистик порекомендовала ограничить употребление свеклы при заболеваниях ЖКТ, сахарном диабете и аллергии.

