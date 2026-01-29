Творог не спасет: что на самом деле укрепляет кости после 45 лет

Заметили, как нам с детства внушали: «Ешь творог — зубы и кости будут крепкими»? Но если бы это работало, у нас не было бы такой печальной статистики по переломам после 50.

Правда в том, что после 45 лет просто закидываться кальцием — затея почти бесполезная. Организм уже не тот «пылесос», что в юности: без условий он этот кальций просто не видит и отправляет «на выход», поясняет нутрициолог Игорь Ботоговский в своем блоге.

Что на самом деле нужно вашему скелету?

Дайте костям «встряску». Костная ткань — хитрая. Она не будет укрепляться, если не чувствует нагрузки. Чтобы кальций пошел в дело, нужно двигаться. Ходьба, приседания, даже банальная стойка на одной ноге, пока чистите зубы — это сигнал телу: «Эй, нам нужен прочный фундамент!». Витамин D — это не мода, а база. Без него кальций просто не зайдет в «клетку». Сдайте анализ: если там дефицит, творог можно есть тоннами — толку будет ноль. Белок важнее, чем кажется. Кость — это не только минералы, это белковый каркас. Если в рационе мало рыбы, яиц или мяса, строить крепость будет просто не из чего. Уберите кортизол. Постоянный стресс и недосып буквально «разъедают» кости изнутри.

С чего начать завтра?

Не покупайте очередную пачку творога. Лучше выйдите на прогулку в бодром темпе и запишитесь на чекап к врачу. Кости любят дисциплину и движение, а не только молочку.